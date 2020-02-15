Лавров обсудил с премьер-министром Иракского Курдистана урегулирование кризиса в Сирии

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Курдского автономного района Ирака (Иракский Курдистан) Масрур Барзани обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности вопросы урегулирования кризиса в Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В рамках сверки часов по актуальной региональной проблематике с акцентом на складывающуюся ситуацию в Ираке и вокруг него была отмечена важность консолидации усилий мирового сообщества с целью недопущения дальнейшей эскалации военно-политической напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В этом контексте была затронута проблематика урегулирования сирийского кризиса с упором на обеспечение законных интересов всех этноконфессиональных групп населения Сирии", - указали в дипведомстве.

Как отметили в министерстве, на встрече Лавров и Барзани также обсудили развитие российско-иракского сотрудничества, "включая активизацию взаимодействия с курдскими партнерами в топливно-энергетической, инвестиционной и гуманитарной сферах".