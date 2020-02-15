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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров: на конференции в Мюнхене стало много громких заявлений, не ведущих к действиям

По мнению главы МИД РФ, "это один из недочетов таких конференций"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности стала площадкой для озвучивания громких заявлений для заголовков, а не местом выработки конкретных решений. Об этом заявил в Мюнхене в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на круглом столе форума "Примаковские чтения" в рамках конференции.

"Министр обороны США Марк Эспер объявил новую холодную войну против Китая. Другие говорили, что на этой конференции необходимо выработать подход в ответ на "китайский и российский вызовы", чтобы сдержать Россию и Китай хоть по отдельности, хоть вместе. Эта дискуссия, ее структура, обозначенная в том числе в докладе этой конференции, явно не нацелена на то, чтобы использовать это собрание мудрых и опытных мужей для выработки рекомендаций. Я считаю, что это один из недочетов таких конференций, когда люди пытаются просто сделать громкие заявления, которые окажутся в заголовках, но которые не будут иметь эффекта на реальных отношениях между странами", - сказал он.

"Да, новая многоцентричная биполярность, возможно, и зарождается, но мы должны или смотреть на то, как она развивается, или же должны постараться вывести эти процессы в более конструктивное русло", - подчеркнул Лавров.

14-16 февраля глава МИД РФ принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В субботу министр выступит на конференции, а также проведет серию двусторонних встреч с коллегами из различных стран.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАГерманияРоссияКитайЭспер, МаркМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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