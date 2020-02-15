Захарова заявила, что Мюнхенская конференция демонстрирует кризис прогнозирования

"Главная сегодняшняя проблема Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на мой взгляд, - несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий. Причина - отсутствие перспективного анализа, кризис прогнозирования", - написала Захарова в субботу на своей странице в Facebook.

"Актеры творят Realpolitik (реальную политику) стремительно и без правил, им уже не требуется создание предпосылок. Формирование смыслов и повесток - не в тренде. Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время", - добавила дипломат.

Мюнхенская конференция проходит 14-16 февраля.