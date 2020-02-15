Захарова заявила, что Мюнхенская конференция демонстрирует кризис прогнозирования

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что главной проблемой Мюнхенской конференции по безопасности стало несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий. Причиной этого является кризис прогнозирования.
"Главная сегодняшняя проблема Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на мой взгляд, - несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий. Причина - отсутствие перспективного анализа, кризис прогнозирования", - написала Захарова в субботу на своей странице в Facebook.
"Актеры творят Realpolitik (реальную политику) стремительно и без правил, им уже не требуется создание предпосылок. Формирование смыслов и повесток - не в тренде. Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время", - добавила дипломат.
Мюнхенская конференция проходит 14-16 февраля.