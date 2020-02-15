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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров обсудил с Педерсеном ситуацию в Сирии с упором на обстановку "на земле"

В МИД РФ указали, что были также рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН, включая продолжение работы Конституционного комитета

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в Сирии с упором на необходимость обеспечения стабильности и безопасности "на земле". Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии с упором на необходимость обеспечения стабильности и безопасности "на земле" на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР и борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН", - отметили в министерстве.

В МИД РФ указали, что были также рассмотрены "вопросы продвижения политического процесса в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН, включая продолжение работы Конституционного комитета".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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