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Власти Крыма назвали условие для проведения украинских выборов

Председатель комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что они могут состояться только в случае открытия на полуострове украинского консульства. Он также подчеркнул, что такое решение должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Украина может провести голосование на выборах в Крыму только для своих граждан в случае открытия на полуострове консульства, заявил ТАСС председатель комитета Госсовета республики по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму". При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

"Здесь вести речь о каких-то подпольных выборах некорректно. Это законная территория Российской Федерации, и здесь действуют законы Российской Федерации, поэтому только в законодательном поле возможно это осуществить", - сказал Гемпель. - Я думаю, что вполне реально открытие консульства (Украины в Крыму - прим. ТАСС), и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально".

Крымский парламентарий отметил, что ранее граждане Украины, живущие на территории России, зачастую не имели возможности принимать участие в украинских выборах. "Вспоминая прошлые выборы на Украине - они сделали много ошибок, наверное, нарушений украинского конституционного права, не предоставив возможность многим гражданам Украины, находящимся на территории Российской Федерации, прийти и проголосовать. Если здесь у нас проживают граждане Украины, то им такое право надо предоставить, безусловно", - добавил Гемпель, отметив, что такая возможность должна быть только в правовом поле.

Открытие украинского консульства в Крыму, по мнению Гемпеля, не будет означать полного признания Украиной полуострова частью России. "Но это будет достаточно прозрачно говорить о том, что Украина признает Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Хотя было бы лучше, если бы они признали официально и можно было бы вести нормальный диалог в интересах обоих народов", - сказал он.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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