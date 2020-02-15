Главы МИД РФ и Хорватии подтвердили ритмичный характер диалога двух стран

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметили ритмичный характер российско-хорватского диалога и выразили интерес в дальнейшем развитии отношений двух стран. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Стороны выразили удовлетворение ритмичным характером российско-хорватского диалога, подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Был проведен обмен мнениями по ряду актуальных европейских и международных проблем", - указали в дипведомстве.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14-16 февраля.