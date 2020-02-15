{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Главы МИД РФ и Хорватии подтвердили ритмичный характер диалога двух стран

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе переговоров был проведен обмен мнениями по актуальным европейским и международным проблемам

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметили ритмичный характер российско-хорватского диалога и выразили интерес в дальнейшем развитии отношений двух стран. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Стороны выразили удовлетворение ритмичным характером российско-хорватского диалога, подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Был проведен обмен мнениями по ряду актуальных европейских и международных проблем", - указали в дипведомстве.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14-16 февраля.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияХорватияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу
Как ожидается, министры обсудят ситуацию в районе Идлиба в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС