Лавров: угрозы и риски для человечества высоки как никогда за весь послевоенный период

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Человечество на сегодняшний момент подвергается наибольшему количеству рисков и угроз со времен окончания Второй мировой войны. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Единства такого масштаба нам не хватает сегодня, когда угрозы и риски для человечества высоки как никогда за весь послевоенный период. На наших глазах разрушается система договоренностей в сфере стратегической стабильности и нераспространения, понижается порог применения ядерного оружия, множатся региональные кризисы, попираются нормы международного права, в том числе путем силового вмешательства в дела суверенных государств, незаконных санкций и жестких протекционистских мер, подрывающих мировые рынки и глобальную торговую систему", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "происходит варваризация международных отношений, ухудшающая саму среду обитания человека".

Угроза ядерной войны

Сергей Лавров, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, процитировал слова академика Андрея Сахарова о том, что политика может привести к ядерной войне.

"Выдающийся ученый - физик-ядерщик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Дмитриевич Сахаров как-то сказал: "Ядерная война может возникнуть из обычной, а обычная война, как известно, возникает из политики". Трудно не согласиться. На дипломатах, политиках, всей международной общественности лежит обязанность сохранять мир", - отметил министр. "Уверен, что при ответственном подходе нам это по плечу", - подчеркнул он.

Лавров указал, что РФ всегда выступала за мирное разрешение противоречий в мире, но этот путь требует беспрестанных усилий. "Россия всегда была и остается сторонником политико-дипломатических способов преодоления разногласий, возникновение которых неизбежно в силу самой человеческой природы. Но мир никогда не достается даром. Для этого нужны постоянные, подчас тяжелые, усилия", - пояснил глава МИД РФ.

Восстановление доверия в мире

Сергей Лавров заявил, что Россия призывает "пятерку" Совета Безопасности ООН проявить политическую волю, чтобы восстановить доверие в международном общении.

"Президент России предлагает начать такой разговор в формате встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подчеркну: речь не идет о создании еще одного "закрытого клуба", где кулуарно будут решаться судьбы человечества. Наша идея в том, чтобы "пятерка" государств, которые по Уставу ООН несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, проявила политическую волю и подготовила рекомендации в интересах оздоровления всей атмосферы международного общения, восстановления доверия между его участниками", - сказал он.

"Нужен прямой и честный обмен мнениями о том, как сберечь мир для будущих поколений", - подчеркнул министр.

Влияние технологий

Глава МИД РФ заявил, что мировое сообщество не должно позволить современным революционным технологиям оказать отрицательное влияние на глобальную стабильность.

"Нельзя допустить негативного влияния новых прорывных технологий на глобальную стабильность, - подчеркнул Лавров. - На это направлены инициативы по предотвращению гонки вооружений в космосе, недопущению милитаризации киберпространства".