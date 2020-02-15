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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Лавров: у РФ и Турции очень хорошие отношения, но это не означает согласия во всем

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Российско-турецкие отношения находятся на очень хорошем уровне, но это не означает согласия по всем вопросам. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться. Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами, - сказал Лавров, отвечая на вопрос участников конференции об отношениях двух стран. - Если такое присутствует, то это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияГерманияРоссияЧавушоглу, МевлютМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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