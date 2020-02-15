{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров: Россия не оставит усилий по урегулированию кризисов на Ближнем Востоке

По словам главы МИД РФ, "на устойчивую нормализацию региональной обстановки нацелена российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия во взаимодействии с партнерами в различных форматах продолжит поиск путей урегулирования кризисов на Ближнем Востоке, севере Африки и в зоне Персидского залива. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Руководствуясь принципами международного права, Россия будет и далее содействовать урегулированию в Сирии в рамках астанинского формата и механизмов ООН, помогать сближению подходов ливийских сторон в качестве единственного пути восстановления разрушенной НАТО государственности этой страны, - отметил он. - На устойчивую нормализацию региональной обстановки нацелена российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива".

По его словам, Россия намерена также "продвигать сбалансированный подход к поиску справедливого решения палестино-израильского конфликта с учетом имеющихся международно-правовых договоренностей". "Будем отстаивать неприемлемость подмены юридически обязывающих решений по иранской ядерной программе нелегитимными односторонними акциями", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаСирияГерманияРоссияИзраильМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Калашников: слова Зеленского в Мюнхене говорят о нежелании следовать минским соглашениям
Как отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, "в минских соглашениях четко говорится о том, когда граница, когда выборы и когда амнистия"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС