Лавров: Россия не оставит усилий по урегулированию кризисов на Ближнем Востоке

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия во взаимодействии с партнерами в различных форматах продолжит поиск путей урегулирования кризисов на Ближнем Востоке, севере Африки и в зоне Персидского залива. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Руководствуясь принципами международного права, Россия будет и далее содействовать урегулированию в Сирии в рамках астанинского формата и механизмов ООН, помогать сближению подходов ливийских сторон в качестве единственного пути восстановления разрушенной НАТО государственности этой страны, - отметил он. - На устойчивую нормализацию региональной обстановки нацелена российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива".

По его словам, Россия намерена также "продвигать сбалансированный подход к поиску справедливого решения палестино-израильского конфликта с учетом имеющихся международно-правовых договоренностей". "Будем отстаивать неприемлемость подмены юридически обязывающих решений по иранской ядерной программе нелегитимными односторонними акциями", - подчеркнул Лавров.