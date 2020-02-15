Лавров: Россия против "приватизации" Западом секретариатов международных организаций

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Попытки западных стран "приватизировать" секретариаты международных организаций и поставить их на службу своим интересам препятствуют объединению усилий мирового сообщества в решении насущных глобальных проблем. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Масштаб глобальных вызовов настолько велик, что справиться с ними государства могут, только объединив усилия и неукоснительно соблюдая принципы подлинной многосторонности, - отметил он. - Мешают такой работе попытки под флагом многосторонности навязывать собственные правила, "приватизировать" секретариаты международных организаций. Вопиющий пример - ситуация в Организации по запрещению химического оружия".

Глава российского дипведомства подчеркнул, что "важно остановить эти опасные тенденции и недвусмысленно переподтвердить принципы Устава ООН, включая суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела". "Необходимо, чтобы все принципы устава одинаково уважались и странами-членами, и руководством ООН и других международных организаций", - добавил Лавров.