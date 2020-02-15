Лавров: никто и ничто не сможет умалить роль Советского Союза в разгроме фашизма

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никто и ничто не может отрицать решающую роль Советского Союза в разгроме фашизма.

"Никто и ничто не может умалить решающей роли Красной армии, всех народов Советского Союза в разгроме фашизма. При этом мы всегда будем помнить о духе союзничества в годы войны, о способности государств объединиться для борьбы с общей угрозой, невзирая на идеологические и иные разногласия", - сказал министр в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Прискорбно, что юбилей сопровождается попытками грубо исказить историю, поставить на одну доску нацистских палачей и освободителей Европы. Оставим эти попытки на совести их авторов", - указал Лавров.