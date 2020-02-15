Врио главы Чувашии сложил полномочия руководителя отделения "Справедливой России"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев сложил с себя полномочия руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия". Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"Снимаю с себя полномочия руководителя регионального отделения. Из партии не ухожу, но в интересах республики считаю необходимым консолидировать усилия различных сил - политических, экономических, общественных - всех, кто действительно заинтересован в развитии республики и благополучии ее жителей", - привели слова Николаева в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, региональное отделение возглавит депутат Государственного совета Чувашии Игорь Моляков.

Госдума на заседании 4 февраля прекратила полномочия депутата от фракции "Справедливая Россия", председателя комитета палаты по делам национальностей Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии. Центральная избирательная комиссия РФ постановила передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого "Справедливой Россией", Молякову Игорю Юрьевичу. ЦИК принял решение зарегистрировать Молякова депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.