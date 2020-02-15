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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров обсудил с премьером Судана урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Африке

В ходе беседы с учетом происходящих в Судане социально-политических перемен были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком, в ходе которой обсуждалась проблематика урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Был проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в Африке с упором на задачи обеспечения стабильности в Дарфуре и в Южном Судане", - отметили в МИД.

"В ходе беседы с учетом происходящих в Судане социально-политических перемен были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, а также укрепления взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках ООН", - добавили в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСуданРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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