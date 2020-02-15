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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров на встрече с главой европейской дипломатии пошутил о важности конференции в Мюнхене

Встреча главы МИД РФ с Жозепом Боррелем продолжилась в закрытом формате

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем пошутил о важности дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас есть пара важных вопросов, которые предстоит обсудить", - сказал Боррель в начале встречи.

"Наконец-то в Мюнхене что-то важное", - отметил с юмором Лавров.

Далее встреча продолжилась в закрытом формате.

Ранее Лавров в выступлении на круглом столе в рамках "Примаковских чтений" в Мюнхене указал, что на конференции стало много громких заявлений, которые не сопровождаются практическими действиями.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияБоррель, ЖозепМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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