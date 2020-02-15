Калашников: слова Зеленского в Мюнхене говорят о нежелании следовать минским соглашениям

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Очередность проведения выборов в Донбассе и решения вопроса с границей уже закреплена в минских соглашениях, которые президент Украины Владимир Зеленский, судя по его выступлению в Мюнхене, выполнять не стремится. Такое мнение корреспонденту ТАСС в субботу выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Ему задал [президент РФ Владимир] Путин вопрос в разговоре по телефону: собираетесь вы выполнять минские соглашения? Насколько я понял, он на это не ответил, а ответил сейчас в Мюнхене, что не собирается", - сказал Калашников, комментируя слова украинского лидера о совместном с ОБСЕ патрулировании границ в Донбассе.

Он указал, что "в минских соглашениях четко говорится о том, когда граница, когда выборы и когда амнистия".

"А что касается Крыма, то тут я даже вообще не собираюсь комментировать, постольку поскольку Крым - это территория, на которую юрисдикция [Украины] не распространяется, поэтому пусть выбирает кого хочет и когда хочет, это его дело, но не его дело - диктовать это российскому государству и Крыму", - резюмировал глава комитета.

Ранее сегодня Зеленский на пресс-конференции в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности выразил желание украинской стороны патрулировать границу с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на период подготовки местных выборов в регионе. Кроме того он указал Крым в числе территорий, где должны, по его мнению, пройти местные украинские выборы.

Основы урегулирования в Донбассе

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как стороны систематически нарушают режим тишины. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

Воссоединение Крыма с Россией

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.