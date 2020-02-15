Пресс-служба врио главы Чувашии опровергла информацию СМИ о его решении идти на выборы

ТАСС, 15 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах главы республики, такое решение еще не принято. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь Николаева Александр Кузин.

В субботу в нескольких СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что врио главы Чувашии пойдет самовыдвиженцем на выборы главы республики, которые намечены на 13 сентября.

"Я лично присутствовал при этом событии, такого заявления Николаев не делал. На вопрос об участии в выборах он ответил: "Еще не думали, но идея хорошая", - сказал собеседник агентства.

Кузин добавил, что в настоящее время в таком ключе вопрос не обсуждается. "Определенные вопросы по выборам обсуждаются, но носят организационный характер. Вопрос участия Олега Николаева в выборах, формата участия, если таковое будет, будет решаться позже и об этом обязательно будет объявлено официально", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики.