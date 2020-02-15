Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, - отметили в министерстве. - Затрагивались отдельные вопросы отношений Россия - ЕС".

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке.