{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел России также в разговоре с Жозепом Боррелем затронул ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, - отметили в министерстве. - Затрагивались отдельные вопросы отношений Россия - ЕС".

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБоррель, ЖозепМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
В МИД РФ опровергли слова Эрдогана о том, что Россия "руководит войной" в Ливии
Замглавы ведомства Михаил Богданов указал, что эти заявления не соответствуют реальному положению дел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС