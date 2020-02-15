Лавров обсудил с иранским коллегой график предстоящих политических контактов и СВПД

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с иранским коллегой Джавадом Зарифом график предстоящих политических контактов и положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-иранского многопланового взаимодействия, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях, - отметили в министерстве. - Состоялся также углубленный обмен мнениями по ряду аспектов международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы".

Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в административном центре Баварии. 56-й по счету форум принимает около 800 участников - политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию на нем представляет Лавров.