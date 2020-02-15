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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров обсудил с главой МИД Японии график предстоящих политических консультаций

В МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги провели обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги развитие двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, включая график политического диалога, а также по ряду актуальных международных вопросов", - отметили в министерстве.

Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в административном центре Баварии. 56-й по счету форум принимает около 800 участников - политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию на нем представляет Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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