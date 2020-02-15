Лавров обсудил с главой МИД Японии график предстоящих политических консультаций

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с японским коллегой Тосимицу Мотэги развитие двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, включая график политического диалога, а также по ряду актуальных международных вопросов", - отметили в министерстве.

Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в административном центре Баварии. 56-й по счету форум принимает около 800 участников - политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию на нем представляет Лавров.