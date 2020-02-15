Российские военные сообщили о дополнительных пунктах пропуска в сирийской провинции Идлиб

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские военные дополнительно оборудовали несколько пунктов пропуска в провинции Идлиб в Сирии. Об этом в субботу на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"Для выхода беженцев из Идлибской зоны деэскалации дополнительно оборудованы пункты пропуска в населенных пунктах Хабит, Мизнас, Бжарез, Маарет-эн-Нууман в провинции Идлиб", - заявил он.

Журавлев также добавил, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки зафиксировал в идлибской зоне деэскалации 20 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на территории четырех провинций. По его словам, боевики обстреляли четыре населенных пункта в провинции Алеппо, пять - в провинции Латакия, три - в провинции Идлиб и четыре - в провинции Хама.

Руководитель Центра по примирению также проинформировал, что российская военная полиция продолжила патрулирование по ряду маршрутов в провинциях Алеппо и Ракка. "Все мероприятия в рамках патрулирования <...> прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - отметил он.

Контр-адмирал также сообщил, что за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.