В Самаре умерла экс-министр труда и соцзащиты региона Галина Светкина

САМАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший депутат и министр труда и социальной защиты Самарской области Галина Светкина умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Дмитриевны Светкиной - Почетного гражданина Самарской области, заслуженного работника социальной защиты населения РФ, члена Общественной палаты Самарской области", - приводятся в сообщении слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Азаров отметил, что благодаря упорству и трудолюбию Светкиной в регионе с нуля создали службу социальной защиты, появились программы поддержки малообеспеченных, нуждающихся граждан, заработали пансионаты для ветеранов войны и труда, стали решаться вопросы реабилитации инвалидов.

Галина Светкина родилась 27 апреля 1948 года. До октября 2000 года она работала начальником главного областного управления социальной защиты населения, затем - руководителем департамента социальной защиты населения администрации Самарской области. В 2004 году стала министром труда и социального развития региона, а в 2005 году министром гуманитарного и социального развития Самарской области. С этой должности в 2006 году она ушла на пенсию. Спустя год была избрана депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва по Южному избирательному округу №21.