Посол России: неприемлемое отношение властей Польши к памятникам Красной армии не меняется

ПЕНЕНЖНО /Польша/, 16 февраля. /ТАСС/. Польские власти по-прежнему негативно относятся к находящимся на территории республики памятникам в честь Красной армии, забывая о том, что без подвига советских солдат Польши сейчас не было бы на карте. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в Польше Сергей Андреев, общаясь с журналистами после церемонии возложения венков и цветов на месте, где был снесен памятник советскому генералу Ивану Черняховскому (1906-1945).

"Принципиально ничего не меняется", - сказал посол, отвечая на вопрос о ситуации с памятниками в Польше. "Отношение к памятникам польских властей остается без изменений. Они по-прежнему рассматривают их не как памятники воинам-освободителям, а как символ советского доминирования в послевоенный период. И на этом основании они по-прежнему, с точки зрения официальных властей, подлежат сносу", - указал Андреев.

По его словам, памятные мероприятия на месте гибели Черняховского в Пененжно, несмотря на отсутствие памятника, будут проводиться ежегодно. "Мы изначально сказали, что для нас это место, где погиб самый молодой командующий фронтом, остается мемориальным. Мы будем приезжать сюда, чтобы отдать почести нашему выдающемуся военачальнику, вне зависимости от того, есть тут памятник или нет", - отметил он.

"Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. И как всегда, по мере приближения памятной даты усиливается и кампания по переписыванию и фальсификации истории. По мере приближения 9 мая эта кампания будет нарастать, но мы к этому готовы. У нас есть уверенность в нашей правоте", - добавил Андреев.

Как пояснил дипломат, сейчас в Польше принято говорить о том, что Красная армия освободила Польшу от гитлеровской оккупации, но при этом это не было освобождение как таковое, потому что советские солдаты якобы не могли принести Польше и другим странам Европы свободу, так как сами были несвободными, так как в Советском Союзе тогда существовал недемократический строй.

"Такая трактовка игнорирует один основополагающий факт: если бы не победа Красной армии, Советского Союза в Великой Отечественной войне, этих стран просто не было бы на карте. С нашей Победы начался дальнейший путь восстановления и развития этих стран. Так просто вычеркивать из своей истории страницы, которые чем-то вам не нравятся в данный конкретный момент, исходя из нынешних политических воззрений, конъюнктуры, политкорректности, мы считаем неправомерным. В нашей истории были разные периоды, но мы считаем, что все это наша история со всеми ее хорошими и не очень хорошими страницами. Их нужно знать, помнить, делать из них выводы и не отрекаться от них ни при каких обстоятельствах", - заключил посол.

Ситуация с советскими памятниками в Польше

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты заявили, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Большинство из них уже снесены.