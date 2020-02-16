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Предложения по изменениям в Конституции

Участники рабочей группы рассказали о процессе разработки поправок в Конституцию

По мнению главного кардиохирурга Минздрава Лео Бокерии, после внесения поправок Основной закон страны "станет современным"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Никаких недопониманий между членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ при разработке поправок не возникает, рассказала в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", показанном на канале "Россия-1", сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.

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"Мы не говорили с нашими коллегами по рабочей группе на разных языках. Они предлагали идеи, а мы придавали им юридическую огранку", - рассказала она.

В свою очередь олимпийская чемпионка Елена Исинбаева отметила, что излагает свои мысли так, как их чувствует, "а не так, как по закону",

По мнению главного кардиохирурга Минздрава РФ Лео Бокерии, после внесения поправок Конституция "станет современной". "Важный аргумент в пользу нормального развития общества", - добавил он.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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