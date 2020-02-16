Косачев считает, что Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сила Евросоюза будет работать на интересы Вашингтона, а не Европы, пока ЕС будет находиться под влиянием США и не станет самостоятельным. Так глава комитета Совета Федерации по международным делам отреагировал на выступление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности, он критично отозвался о внешнеполитическом потенциале ЕС, заявив, что Евросоюз должен научиться говорить на языке силы и начать действовать.

"Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности. И пока он послушно следует в фарватере "старшего брата", который уже применяет вторичные санкции против своих же европейских партнеров, его сила будет работать не на саму Европу и не на общее благо, а на интересы Вашингтона", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что заявление Борреля не вызывало бы возражений, если бы и Россия, и Евросоюз понимали под действиями одно и то же, а именно самостоятельность и способность вносить свой вклад в решение общих проблем. "Однако, похоже, в Брюсселе видят в способности действовать нечто иное. Да, иногда нужно проявлять силу и решительность. Например, когда страны ЕС выступили гарантами соглашения между властью и оппозицией в 2014 году в Киеве, но потом позорно ретировались, дав совершиться конституционному госперевороту и последовавшей гражданской войне. Там бы как раз жесткость пригодилась, это спасло бы 13 тыс. жизней на Украине", - подчеркнул сенатор.

Парламентарий также полагает, что решительнее нужно было действовать и тогда, когда США в одностороннем порядке вышли из двух важнейших соглашений - по Иранской ядерной программе и по ракетам средней и меньшей дальности. "В обоих случаях в Европе мямлили что-то невнятное, либо разводили руками - что тут поделаешь, Вашингтон нас убедил", - указал Косачев.

Он добавил, что также твердость нужна была и тогда, когда те же США блокировали реализацию столь нужного Европе "Северного потока - 2", но и здесь, по мнению Косачева, была провялена "полная беспомощность евродипломатии". "Но это не значит, что, когда нужно четко следовать за США, Брюссель не вспоминает язык силы. Напротив - против России другого языка давно уже не используется. Только санкции и угрозы, за исключением реплик отдельных политиков. Хотя, казалось бы, именно тут была бы востребована гибкость, умение искать развязки и вообще способность к диалогу. Но нет, в этом случае ЕС гордится своей решительностью, сплоченностью и единомыслием, нежеланием идти на компромиссы", - отметил глава международного комитета СФ.