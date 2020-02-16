{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбурге умер бывший депутат Госдумы Рэм Храмов

Ему было 87 лет

ОРЕНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области и Государственной думы Рэм Храмов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Сегодня на 88-м году ушел из жизни Рэм Андреевич Храмов. Он был представителем поколения, которое создавало мощный промышленный комплекс нашего региона. Рэм Андреевич всегда занимал активную гражданскую позицию, участвовал в общественно-политической деятельности. Долгое время был депутатом Законодательного собрания области, а затем в течение двух созывов избирался депутатом Государственной думы", - говорится в сообщении.

Храмов родился 28 июня 1932 года в Воронеже. Трудовую деятельность начинал на нефтепромысле "Аксаковнефть" Башкирской АССР, где прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до руководителя. В 1960-1970 годы работал начальником нефтегазодобывающего управления "Бузулукнефть", а затем возглавил производственное объединение "Оренбургнефть". В начале 1990-х годов был назначен на пост президента и одновременно - председателя совета директоров ОАО "Оренбургская нефтяная акционерная компания" (ОНАКО), дважды избирался депутатом Законодательного собрания области, а в 1999 году стал депутатом Государственной думы третьего созыва по 131-му Бузулукскому одномандатному округу, членом фракции "Единство".

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
"Единая Россия" в Саратове исключила из своих рядов трех человек за пьяную езду
Секретарь регионального отделения "Единой России" Сергей Поляков, комментируя решение, подчеркнул, что партия не приемлет такого поведения, которое ее дискредитирует
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС