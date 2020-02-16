В Оренбурге умер бывший депутат Госдумы Рэм Храмов

ОРЕНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области и Государственной думы Рэм Храмов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Сегодня на 88-м году ушел из жизни Рэм Андреевич Храмов. Он был представителем поколения, которое создавало мощный промышленный комплекс нашего региона. Рэм Андреевич всегда занимал активную гражданскую позицию, участвовал в общественно-политической деятельности. Долгое время был депутатом Законодательного собрания области, а затем в течение двух созывов избирался депутатом Государственной думы", - говорится в сообщении.

Храмов родился 28 июня 1932 года в Воронеже. Трудовую деятельность начинал на нефтепромысле "Аксаковнефть" Башкирской АССР, где прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до руководителя. В 1960-1970 годы работал начальником нефтегазодобывающего управления "Бузулукнефть", а затем возглавил производственное объединение "Оренбургнефть". В начале 1990-х годов был назначен на пост президента и одновременно - председателя совета директоров ОАО "Оренбургская нефтяная акционерная компания" (ОНАКО), дважды избирался депутатом Законодательного собрания области, а в 1999 году стал депутатом Государственной думы третьего созыва по 131-му Бузулукскому одномандатному округу, членом фракции "Единство".