"Единая Россия" в Саратове исключила из своих рядов трех человек за пьяную езду

САРАТОВ, 16 февраля. /ТАСС/. Региональное отделение политической партии "Единая Россия" в Саратове исключило из своих рядов трех членов - Сергея Латанова, Сергея Гунина и Александра Гончарова, которые в разное время управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказывались пройти медицинское освидетельствование. Об этом журналистам сообщила пресс-служба реготделения.

"Принято решение об исключении из партии директора МУП "Дорожник" Сергея Латанова <...>. Принято решение об исключении из партии главы Индустриального МО Екатериновского района Сергея Гунина. Из рядов партии был исключен и директор Хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района Александр Гончаров. Основанием для принятия данного решения стали действия, дискредитирующие партию", - отмечается в сообщении.

По информации регионального отделения, Латанов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, мировой суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Гунин был признан виновным в невыполнении законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, Гончаров также был признан виновным за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

"Единая Россия" не приемлет такого поведения, которое дискредитирует партию и не потерпит нахождения людей, нарушающих закон, в своих рядах", - цитирует пресс-служба слова секретаря Саратовского отделения "Единой России" Сергея Полякова.