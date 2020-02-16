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"Единая Россия" в Саратове исключила из своих рядов трех человек за пьяную езду

Секретарь регионального отделения "Единой России" Сергей Поляков, комментируя решение, подчеркнул, что партия не приемлет такого поведения, которое ее дискредитирует

САРАТОВ, 16 февраля. /ТАСС/. Региональное отделение политической партии "Единая Россия" в Саратове исключило из своих рядов трех членов - Сергея Латанова, Сергея Гунина и Александра Гончарова, которые в разное время управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказывались пройти медицинское освидетельствование. Об этом журналистам сообщила пресс-служба реготделения.

"Принято решение об исключении из партии директора МУП "Дорожник" Сергея Латанова <...>. Принято решение об исключении из партии главы Индустриального МО Екатериновского района Сергея Гунина. Из рядов партии был исключен и директор Хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района Александр Гончаров. Основанием для принятия данного решения стали действия, дискредитирующие партию", - отмечается в сообщении.

По информации регионального отделения, Латанов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, мировой суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Гунин был признан виновным в невыполнении законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, Гончаров также был признан виновным за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

"Единая Россия" не приемлет такого поведения, которое дискредитирует партию и не потерпит нахождения людей, нарушающих закон, в своих рядах", - цитирует пресс-служба слова секретаря Саратовского отделения "Единой России" Сергея Полякова.

Теги
РоссияСаратовская область
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