Захарова посоветовала уточнить у Госдепа, почему Помпео пожелал удачи Лаврову

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала выяснить у сотрудников Госдепартамента, что имел в виду глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео, когда пожелал удачи министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Может быть, на этот вопрос и американские коллеги смогут ответить, все-таки их министр сказал", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.

Госсекретарь США Майкл Помпео, покидая в пятницу переговорную комнату после краткой встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пожелал удачи российскому коллеге, произнеся: "Good luck".