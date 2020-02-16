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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Захарова посоветовала уточнить у Госдепа, почему Помпео пожелал удачи Лаврову

Покидая переговорную комнату после краткой встречи с министром иностранных дел России госсекретарь США пожелал удачи российскому коллеге

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала выяснить у сотрудников Госдепартамента, что имел в виду глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео, когда пожелал удачи министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Может быть, на этот вопрос и американские коллеги смогут ответить, все-таки их министр сказал", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.

Госсекретарь США Майкл Помпео, покидая в пятницу переговорную комнату после краткой встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пожелал удачи российскому коллеге, произнеся: "Good luck".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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