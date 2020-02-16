Захарова: в Мюнхене вместо роста национализма на Украине обсуждали далекие от жизни вещи

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Участники Мюнхенской конференции по безопасности вместо обсуждения проблемы нарастающего украинского национализма сделали попытки включить "украинский фактор" в число других проблем, волнующих Европу. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Захарова отметила, что обсуждение украинской темы проходило на фоне инициативы "соответствующей группы", которая направила в специальную комиссию правительства Украины свои идеи о тотальном запрете русского языка в средствах массовой информации. "И в этой связи почему-то ни у кого из тех, кто обсуждал Украину здесь серьезно не встал вопрос относительно действительно той настоящей идеологии, которая сегодня разворачивается и набирает обороты на территории этого государства. Вместо этого мы видели совершенно оторванные от реальности попытки включить украинский фактор во все то, что волнует Европу", - сказала она.