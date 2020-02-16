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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Захарова разочарована уровенем дискуссии на Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД РФ отметила, что сейчас "эксперты мельчают", а во время обсуждений "все обслуживают свои интересы"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Идея проведения Мюнхенской конференции, подразумевающая международный диалог с целью недопущения новых глобальных конфликтов, является благородной, однако сегодня уровень дискуссии в рамках данного форума разочаровывает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Идея [Мюнхенской конференции] благородная, которая работала не одно десятилетие: начать диалог или подводить черту под теми усилиями, которые предпринимало международное сообщество в целях недопущения новых глобальных конфликтов. Вопрос в одном - эксперты мельчают и дискуссия разочаровывает. Уровень этой самой дискуссии уже не выдерживает даже никакой критики, в том числе потому, что все обслуживают собственные интересы", - сказала она.

Захарова отметила, что раньше в рамках Мюнхенской конференции эксперты и политологи имели возможность для прогнозирования и анализа, который "предполагал какие-то сценарии или какие-то выходы из сложных ситуаций на будущее". "Почему они могли это делать? Потому что были правила игры, было международное право, был Устав ООН , были договоренности и соглашения. Это давало форму, это давало схему, по которой развивались эти международные отношения, а это - залог возможности прогнозирования", - пояснила она.

Сегодня, по словам официального представителя МИД РФ, многие великие державы или их лидеры в одностороннем порядке "отказываются от признания международного права вообще", что разрушает всю систему международных договоренностей.

"Возникает вопрос: а как в этой ситуации заниматься прогнозированием и анализом, что брать за основу? Получается, что нет сдерживающих элементов вообще в принципе ни у кого. Сегодня эксперты просто лишены базы, основы для нормального ведения аналитической работы. Отсюда остается только одно: анализировать то, что происходит сегодня или произошло вчера. Возможно, именно это влияет на качество дискуссии", - резюмировала Захарова.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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