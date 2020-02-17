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Кризис в Сирии

Дипломаты и военные РФ и Турции обсудят в Москве ситуацию в Идлибе

В Анкаре 8 и 10 февраля уже прошли два раунда переговоров между официальными лицами двух стран

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Делегация дипломатов и военных из Турции 17 февраля прибудет в Москву для обсуждения с российскими коллегами обострившейся обстановки в сирийской провинции Идлиб. В частности, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, планируется поднять вопрос о необходимости новой встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Анкаре 8 и 10 февраля уже прошли два раунда переговоров между официальными лицами двух стран. Российская делегация, которую возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, провела консультации с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в Идлибской зоне деэскалации.

Обсуждение в Мюнхене

Сирийская проблематика, прежде всего, в контексте Идлиба, часто поднималась на завершившейся в воскресенье Мюнхенской конференции по безопасности. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в основном заявления сводились к выражению обеспокоенности, а не предложению конкретных мер по урегулированию.

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В Мюнхене Лавров встретился c Чавушоглу. Как заявил турецкий министр после завершения встречи, разговор прошел в позитивном ключе, однако для решения вопросов Идлиба основное значение будет иметь предстоящая в понедельник в Москве встреча дипломатов и военных двух стран.

По словам Лаврова, задача выполнения договоренностей РФ и Турции по Идлибу сложная, так как "террористы пытаются использовать гражданское население в качестве живого щита", но работа ведется. "Мы все это видели в печально известном лагере Эр-Рукбан, и Эль-Холь, который находится под контролем сотрудничающих с американцами курдских отрядов, да и в других регионах мира. Поэтому задача сложная, контакты между Россией и Турцией на уровне экспертов, военных, дипломатов, служб безопасности продолжаются с целью найти пути выполнения договоренностей по Идлибу", - указал глава МИД РФ, отвечая на вопросы участников конференции в Мюнхене. При этом Лавров заявил о "неизбежности победы над терроризмом" на этой части сирийской территории. Он отметил, что у России с Турцией "очень хорошие отношения", хотя соглашаться по всем вопросам им не обязательно.

Критика от Эрдогана

На фоне слов Лаврова и Чавушоглу о необходимости диалога Эрдоган продолжил резко высказываться в отношении России. В частности, он обвинил Москву в "руководстве конфликтом в Ливии" и пригрозил некими шагами в отношении сирийской армии, которая окружила турецкие наблюдательные посты под Идлибом. Как отметил в ответ на это спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, утверждения Эрдогана по Ливии не имеют под собой оснований, а ряд наблюдательных турецких постов под Идлибом давно оказался в тылу сирийской армии, что позволяет ставить вопрос об их необходимости.

В то же время, разногласия между странами не должны повлиять на поставку ракетных комплексов С-400 и отношения Москвы и Анкары в целом, подчеркнули в турецком МИД. "Мы не можем менять наши принципиальные позиции и политику из-за единичных разногласий", - сказал Чавушоглу после встречи с Лавровым в Мюнхене. Кроме того, Турция серьезно относится к угрозам, которые поступают в адрес посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова. Так, турецкие власти приняли дополнительные меры по охране российского посольства.

Обострение обстановки

Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.

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