На конференции клуба "Валдай" обсудят "сделку века" и обострение в Идлибе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Девятая ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай", организованная в партнерстве с Институтом востоковедения РАН, пройдет 17-18 февраля в Москве. Тема этого года определена как "Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре новой стабильности".

В отличие от прошлых лет, когда в фокусе программ ближневосточных конференций были вопросы, связанные с Россией и ее политикой в регионе, в 2020 году в центре внимания - региональная архитектура. Однако, как отметили в "Валдае", фактически все изменения, происходящие на Ближнем Востоке, связаны с Россией, так как затрагивают ее внешнеполитические интересы, и роль РФ здесь - во многом решающая. Конференция призвана способствовать пониманию, какие события региону принесет новое десятилетие и как на них реагировать, подчеркнули в дискуссионном клубе.

Мероприятие пройдет на фоне возвращения в повестку дня тематики палестино-израильского урегулирования в контексте так называемой сделки века, предложенной США. В обсуждении этого вопроса примут участие генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы, министр социальных дел Палестины Ахмад Маждалани, директор политического департамента Организации освобождения Палестины Анвар Абдулхади, а также эксперты из Израиля, отметили организаторы. Кроме того, участники намерены уделить повышенное внимание ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб, противоречиям между Дамаском и Анкарой в целом, а также обстановке в Ливии.

В этом году в ближневосточной конференции клуба примут участие более 50 экспертов (из них 30 иностранных гостей и 20 - российских) из более чем 20 стран, включая США и страны Европы. В частности, в дискуссиях будут участвовать замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, бывший министр иностранных дел Египта Амр Муса, верховный советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, председатель Совета фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Традиционный доклад "Валдая" и Института востоковедения РАН готовится в этот раз к открытию конференции, а не по ее итогам. В нем рассматриваются узловые проблемы Ближнего Востока и отображаются "фундаментальные закономерности и магистральные линии развития региона". Как рассказали в дискуссионном клубе в преддверии конференции, среди неблагоприятных сценариев, прогнозируемых авторами доклада, - повышение уровня насилия, конфликтности, использования военной силы, вмешательство внешних игроков в дела региона, вызовы экологии и нефтегазовому сектору. Позитивный сценарий предполагает "обуздание напряженности", снижении уровня насилия и достижение стабильности, "возможно, даже создание новой архитектуры безопасности".