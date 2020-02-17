Лавров: РФ в рамках "квартета" готова помогать поиску решений между Палестиной и Израилем

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия готова способствовать поиску компромиссного решения палестино-израильского конфликта в рамках "квартета" международных посредников - РФ, США, ООН и ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном в понедельник.

По его словам, Россия выступает за проведение многосторонних переговоров по ближневосточному урегулированию под международной эгидой, необходимость которых была обозначена "в итоговом заявлении последнего заседания министров иностранных дел государств - членов Лиги арабских государств". "Считаем, что данную роль мог бы взять на себя "квартет" международных посредников, являющийся единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. Россия как член "четверки" готова способствовать выходу на компромиссные развязки", - сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что для осуществления реальных шагов по справедливому двугосударственному урегулированию конфликта Палестины и Израиля требуются, "во-первых, подлинные усилия самих палестинцев и израильтян, а во-вторых - максимально сбалансированное и непредвзятое международное сопровождение процесса". "В контактах как с палестинцами, так и с израильтянами продолжим настойчиво побуждать обе стороны проявлять конструктивную линию в интересах согласования переговорных решений всех имеющихся проблем", - сказал министр о позиции РФ.

Он также напомнил о том, что представленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по разрешению палестино-израильского кризиса имеет односторонний характер и игнорирует общепризнанную международно-правовую базу по этому вопросу. "США в своем стиле предложили одним махом решить один из самых застаревших конфликтов современности, - отметил Лавров. - Американские наработки предполагают решение всех ключевых проблем "окончательного статуса" палестинских территорий - границ, поселений, Восточного Иерусалима, беженцев - за счет односторонних уступок в пользу Израиля".

"Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации. На это указывает и то, что так называемую сделку века категорически отвергают палестинцы", - заключил глава МИД РФ о перспективах плана американского президента.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию, призвал активизировать усилия ближневосточного квартета с участием России, ООН, Евросоюза и США.

Мирный план Трампа

Президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил 28 января в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией. Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.