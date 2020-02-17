Лавров заявил, что обстановка в Ливии не изменилась после конференции в Берлине

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Положение дел в Ливии не претерпело изменений после состоявшейся в Берлине конференции по урегулированию ситуации в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете La Stampa, которое опубликовано в понедельник.

По его словам, утверждать, что ситуация в Ливии после берлинской конференции "вновь выходит из-под контроля", не совсем корректно. "Правильнее было бы сказать, что обстановка не претерпела кардинальных изменений, - отметил российский министр. - В принципе, в этом нет ничего удивительного. Противоречия между основными участниками ливийского конфликта зашли настолько далеко, что разрешить их в рамках одного мероприятия, пусть даже и такого представительного, как берлинский форум, невозможно".

В этой связи Лавров напомнил, что встречи по данной проблематике, которые ранее проводились в Париже, Палермо, Абу-Даби, также "не привели к изменению ситуации в лучшую сторону". "Поэтому главная задача, которая стоит сегодня перед международным сообществом, - заручиться четким согласием ливийцев с положениями итогового документа Берлинской конференции", - подчеркнул он.

Вместе с тем, глава МИД РФ указал на позитивные подвижки ливийского урегулирования. "Приступил к работе совместный военный комитет Ливии "5+5", начата практическая подготовка запуска механизма Форума политического диалога, - пояснил Лавров. - Завязываются межливийские консультации по экономической проблематике. Эти тенденции необходимо закреплять, добиваться прогресса одновременно на всех треках урегулирования".

Комментируя намерения Евросоюза "гарантировать территориальную целостность Ливии", российский министр признал, что такая формулировка ему не совсем понятна. "Гарантом в этом вопросе должны выступать сами ливийцы, а задача международного сообщества - содействовать им в создании необходимых условий при понимании, что универсальные гарантии может дать только Совет Безопасности ООН", - подчеркнул Лавров, добавив, что российская сторона намерена работать именно в этом направлении.