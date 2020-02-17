Лавров заявил, что только диалог оздоровит ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оздоровление ситуации на Ближнем Востоке возможно только через диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете La Stampa, которое опубликовано в понедельник.

"Россия выступает за преодоление имеющихся разногласий исключительно через диалог, за столом переговоров. На это ориентирована российская Концепция коллективной безопасности в районе Персидского залива, презентация которой состоялась летом прошлого года", - сказал он.

Министр добавил, что, в отличие от продвигаемых рядом государств конфронтационных схем, Россия предлагает региону конструктивную, объединительную повестку дня, призывает к формированию механизмов совместного реагирования на вызовы и угрозы. "Убеждены: последовательная реализация данной инициативы стала бы важным шагом на пути оздоровления ситуации на всем Ближнем Востоке, позволила бы заложить основу для создания там архитектуры взаимного доверия", - отметил Лавров.

Говоря о позиции России относительно очередного витка американо-иранской эскалации, с которого начался текущий год, министр отметил, что позиция Москвы известна. "Мы осуждаем любые действия, противоречащие принципам Устава ООН и ведущие к росту напряженности в регионе, - указал он. - Организованная 3 января с. г. атака Пентагона по аэропорту города Багдад, в результате которой погиб командующий силами спецназначения КСИР Ирана Касем Сулеймани, стала вопиющим нарушением международного права. Между прочим, это был гражданский аэропорт. Так что повторю то, что уже сказал недавно в ходе визита в Шри-Ланку: эти действия американцев - за рамками".