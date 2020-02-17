Мишустин ждет от вице-премьеров программы развития регионов с проблемами в экономике

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам как можно скорее представить программы развития регионов с проблемами в экономике. На совещании со своими заместителями председатель правительства сообщил о выделении до 2024 года на каждую программу развития проблемных регионов по пять миллиардов рублей.

"Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий [с проблемами в экономике], им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по пять миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года", - сказал глава кабинета министров. Он уточнил, что "эти планы нужно скоординировать с Министерством финансов".

Мишустин поручил Минэкономразвития "проконтролировать этот процесс с тем, чтобы все программы были предельно реалистичными, чтобы они состояли из конкретных, эффективных мероприятий, направленных на решение четко обозначенных задач, которые перед нами поставил президент [России Владимир Путин]". На нынешнем совещании премьер-министр предложил обсудить данные планы.

Глава правительства намерен регулярно ездить в регионы РФ. Он также поручил своим заместителям как можно чаще посещать субъекты, в первую очередь проблемные.

"Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике", - обратился председатель правительства к вице-премьерам. Он поручил заместителям главы кабинета министров и главам ведомств, руководителям федеральных органов исполнительной власти "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день". "Это абсолютно конкретные вопросы в концентрированном виде и они сформулированы в национальных проектах, а также их выполнение тоже должно быть не бумажным", - отметил Мишустин.

Премьер-министр поручил членам правительства "самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи". Мишустин потребовал "подготовить график поездок, чтобы персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов".

"Особый акцент надо сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация", - указал председатель правительства. Он напомнил, что за такими регионами закреплено кураторство со стороны федерального центра, лично конкретных министров.

"Мы приступили к выполнению задач, обозначенных президентом [России Владимиром Путиным] в послании Федеральному собранию, и одна из ключевых задач - это обеспечение сбалансированного регионального развития", - сказал Мишустин. Он напомнил, что глава государства дал ряд поручений в этой сфере. "У нас большая страна, у каждого региона свои особенности, и средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику", - указал глава кабинета министров.

Он рассказал о своей поездке в Великий Новгород на прошлой неделе. По его мнению, "во многом новгородские проблемы - это отражение ситуации в других субъектах Российской Федерации". "Мы там как раз отрабатываем механизм решения наиболее чувствительных вопросов, в первую очередь это касается здравоохранения", - отметил премьер-министр. Он напомнил, что по итогам поездки дал ряд поручений, в том числе касающихся финансирования оснащения и реконструкции областного роддома, на строительство дома-интерната нового типа для социального обслуживания пожилых людей. Кроме того, Мишустин поручил Минздраву вместе с губернатором Новгородской области представить в правительство предложения по дополнительным мерам социальной поддержки медицинских работников.