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75-летие Победы
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Япония пока не подтвердила визит Абэ в Москву 9 мая

В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия пока не получила от Японии подтверждение, что премьер-министр страны Синдзо Абэ посетит 9 мая Москву. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Не получили пока [подтверждение]. Мне не известно об этом", - сказал он.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам.

В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.

Теги
ЯпонияРоссияАбэ, СиндзоМоргулов, Игорь Владимирович75-летие Победы
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