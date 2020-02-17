Лавров: обнародованная США "сделка века" является дестабилизирующим фактором для региона

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной - так называемая сделка века - несет дестабилизирующий фактор для ближневосточного региона. Об этом говорится в послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам и организаторам ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", которое зачитал в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Целый ряд ближневосточных государств продолжают проходить через серьезные испытания, вызванные попытками навязать их народам, в том числе силовым путем, чуждые им ценности и модели развития. Сегодня искусственно нагнетается напряженность в зоне Персидского залива. Серьезный дестабилизирующий фактор - обнародованная в конце января политическая часть так называемой сделки века", - говорится в послании.

Лавров отметил, что Россия последовательно исходит из того, что обеспечить мир и стабильность на всем Ближнем Востоке можно лишь с опорой на международное право при уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности стран. "На основе этих принципов удалось сохранить сирийскую государственность, добиться весомых успехов в борьбе с терроризмом, запустить межсирийский политический процесс", - продолжил глава МИД РФ.

"Очевидно, что лучший способ прекращения эскалации - работа на упреждение, профилактика возникновения новых конфликтов", - подчеркнул Лавров. Он добавил, что именно поэтому Россия "выступает за формирование в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества".

По словам министра, предложения РФ суммированы в соответствующей концепции. "Убеждены, что их последовательная реализация позволит заложить фундамент для взаимного доверия в ближневосточном регионе", - отметил глава российского дипведомства, пожелав участникам сегодняшней конференции плодотворной работы.

Девятая ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" началась в понедельник в Москве. Мероприятие продлится два дня.