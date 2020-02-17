В правительстве Мурманской области представили трех новых министров

МУРМАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Анна Головина, занимавшаяся ранее должность начальника управления проектной деятельности Чувашского госуниверситета им. И. Н. Ульянова, станет министром образования и науки Мурманской области, сообщил в понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Головина сменила на этом посту Ирину Ковширу, которая ушла на пенсию. "Анна Головина - человек, который имеет опыт в сфере образования, в резерве федеральном состояла. Последний ее проект - модернизация высшего образования одного из субъектов РФ. А высшее образование и вообще тема образования для нашей области сейчас является одним из ключевых приоритетов, как и сама задача модернизации системы образования, настройки под запрос работодателей, которые находятся на территории нашей области, создание системы мотивирующей оставаться в Мурманской области", - сказал Чибис.

Кроме того, губернатор сообщил еще о двух назначениях. Политтехнолог Вера Леонова займет пост министра внутренней политики. Глеб Шинкарчук, ранее возглавлявший ведомство, покинул его в октябре 2019 года по окончании контракта. Как сообщают СМИ, ранее Вера Леонова в Вологде была советником первого заместителя губернатора, после работала в Ростове-на-Дону, Ярославле и Москве, занималась избирательными кампаниями, имеет большой опыт участия в политической жизни страны.

Иван Пархоменко, работавший ранее в Департаменте информационных технологий Smart City Lab (АО "Электронная Москва"), где отвечал за реализацию крупных проектов по цифровизации городского пространства, возглавит Министерство цифрового развития Мурманской области. Причиной увольнения прежнего министра Тимура Лапина стало истечение срока трудового договора в октябре 2019 года. Пархоменко будет заниматься реализацией региональных "цифровых" проектов, в частности, внедрением разработок госкорпорации "Ростех" в Мурманской области в рамках проекта "Умный регион".

Также губернатор сообщил, что Олег Костенко покинул пост министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства. В этой должности он работал с 1 ноября 2019 года, до этого был заместителем министра. Причину отставки Олега Костенко на оперативном совещании не озвучили, также не сообщили пока кто займет его место. С приходом в регион Чибиса команда правительства Мурманской области поменялась почти на 90%.