Клишас заявил, что мнение судьи КС о правопреемстве России не обладает юридической силой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мнение судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, предложившего не считать Российскую Федерацию правопреемником "незаконно созданного государства", не обладает юридической силой, а является лишь дополнительной аргументацией по делу, которую другие судьи не разделяют. Об этом заявил ТАСС в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Издание "Коммерсантъ" опубликовало в понедельник мнение Арановского, который назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Свое мнение судья высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

"Судья вправе выразить несогласие в какой-то части с мотивировкой решения [КС]. Мнение судьи позволяет выразить аргументацию, которая не нашла отражение в решении Конституционного суда. Оно не обладает юридической силой. Возможность изложения особого мнения судьи является одной из гарантий независимости судьи Конституционного суда", - сказал Клишас.

Как следует из мнения Арановского, "обстоятельства дела не позволяют трактовать положение о Российской Федерации как правопреемнике СССР в смысле универсального (общего) правопреемства по широкому спектру прав и обязанностей", отметил Клишас.

"Поэтому речь в данном случае идет исключительно о дополнительной аргументации по делу, которую другие не разделяют", - указал глава комитета СФ.

Сенатор пояснил, что в постановлении, по которому судья Арановский выразил мнение, затрагивались вопросы правовой природы института возмещения вреда жертвам политических репрессий и членам их семей. "При этом судья в общем согласился с решением. Напомню, что оспоренные положения Конституционным судом признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации. Вопрос об установлении правопреемства СССР не являлся предметом рассмотрения Конституционного суда", - подчеркнул Клишас.