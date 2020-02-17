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Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

Представитель Кремля не стал комментировать заявления белорусского лидера о том, что если из РФ в феврале не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти", - заверил Песков. Представитель Кремля оставил без комментариев заявления Лукашенко, что если из РФ в феврале не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. "Там иногда, действительно, эмоции берут верх. Но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будем исходить", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также напомнил, что была достигнута договоренность о продолжении диалога на уровне курирующих энергетические вопросы вице-премьеров двух правительств. "Главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, будут как раз заниматься дальше проработкой темы поставок энергоресурсов", - сказал он.

14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Светлогорск (Гомельская область) заявил, что если из РФ в феврале не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Он напомнил, что межправсоглашение заключено на 24 млн тонн. При этом, по данным Лукашенко, в январе РФ поставила всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн тонн не допоставили.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям поставок нефти в республику. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан". 11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ. Власти Белоруссии занимаются вопросами компенсации за ущерб от поступления в апреле прошлого года "грязной нефти" из РФ.

7 февраля прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях. Власти Белоруссии по-прежнему занимаются поиском альтернативных вариантов поставок нефти.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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