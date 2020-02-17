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Песков заявил, что российских войск в Ливии нет

Президент России не отправлял войска в Ливию и не давал никаких приказов на этот счет, добавил он
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию и не отдавал каких-либо приказов на этот счет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отправлял ли Путин войска в эту страну и давал ли согласие на какие-либо военные операции на ее территории.

"Владимир Путин, главнокомандующий Вооруженными силами РФ не отправлял войска в Ливию и никаких приказов на этот счет не отдавал", - отметил он. "Никаких российских войск в Ливии нет", - добавил представитель Кремля.

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В ответ на просьбу прокомментировать сообщение Би-би-си о якобы прошедших в Оренбургской области похоронах офицера, который "мог погибнуть в Ливии", Песков заявил, что ничего об этом не знает.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выступил с утверждением, что Россия якобы руководит войной в Ливии. Как сообщил телеканал NTV, в подтверждение своих слов Эрдоган рассказал о некой фотографии, на которой якобы запечатлены в одном помещении командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и некто, кого турецкий лидер назвал руководителем частной военной компании "Вагнер". Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии на самом высоком уровне.

Российская сторона уже неоднократно опровергала подобные обвинения. Так, Песков назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь назвал слухами утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в этой арабской стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛивияПесков, Дмитрий Сергеевич
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