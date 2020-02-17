Песков заявил, что дата следующего саммита в "нормандском формате" не определена

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Возможность проведения следующего саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждается, но дата не определена, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока точного понимания нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о предполагаемом времени саммита. Он добавил, что также непонятно, может ли пройти встреча в апреле. При этом Песков отметил, что "возможность встречи обсуждается".

По словам пресс-секретаря российского лидера, для проведения встречи на высшем уровне, "как минимум, нужно перечитать парижский документ (принят по итогам саммита 9 декабря 2019 года в Париже - прим. ТАСС) и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано". "В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам, в данном случае речь идет о конкретном документе", - уверен Песков.

Представитель Кремля также объяснил, почему в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо поставил перед ним вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. "Что касается прямого вопроса, то он был обусловлен именно темой обсуждения хода подготовки возможной очередной встречи на высшем уровне "нормандского формата" в Берлине, о возможности проведения которой говорилось в Париже", - сказал Песков.

Он напомнил, что "в Париже был принят достаточно понятный документ, где говорилось о безальтернативности минских договоренностей, о необходимости их выполнения". "Вопрос [Путина] был именно этим и обусловлен", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Однако он отказался сообщить об ответе Зеленского: "Мы не вправе придавать огласке детали телефонных разговоров".

15 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что надеется на проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине в апреле.