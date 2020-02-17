{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Песков заявил, что дата следующего саммита в "нормандском формате" не определена

Он добавил, что также непонятно, может ли пройти встреча в апреле

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Возможность проведения следующего саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждается, но дата не определена, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока точного понимания нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о предполагаемом времени саммита. Он добавил, что также непонятно, может ли пройти встреча в апреле. При этом Песков отметил, что "возможность встречи обсуждается".

По словам пресс-секретаря российского лидера, для проведения встречи на высшем уровне, "как минимум, нужно перечитать парижский документ (принят по итогам саммита 9 декабря 2019 года в Париже - прим. ТАСС) и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано". "В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам, в данном случае речь идет о конкретном документе", - уверен Песков.

Представитель Кремля также объяснил, почему в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо поставил перед ним вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. "Что касается прямого вопроса, то он был обусловлен именно темой обсуждения хода подготовки возможной очередной встречи на высшем уровне "нормандского формата" в Берлине, о возможности проведения которой говорилось в Париже", - сказал Песков.

Он напомнил, что "в Париже был принят достаточно понятный документ, где говорилось о безальтернативности минских договоренностей, о необходимости их выполнения". "Вопрос [Путина] был именно этим и обусловлен", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Однако он отказался сообщить об ответе Зеленского: "Мы не вправе придавать огласке детали телефонных разговоров".

15 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что надеется на проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине в апреле.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Лавров подтвердил, что Россия на переговорах с Турцией не достигла результатов по Идлибу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС