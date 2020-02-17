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Кремль исходит из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР

Судья КС Константин Арановский ранее назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию особого мнения одного из судей Конституционного суда (КС) РФ о статусе российского государства.

"Это мнение судьи Конституционного суда, существует практика публикации такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментария, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", - сказал представитель Кремля.

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ", судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям". Такие заявления содержатся в мнении судьи по одному из недавних решений КС РФ.

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