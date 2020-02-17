Песков заявил, что Патрушев не посещал Оман в начале января

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не посещал с визитом Оман в начале января 2020 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не был, - сказал он, отвечая на вопрос, был ли Патрушев в этой стране в январе 2020 года. - Это абсолютно ложная информация".

На минувшей неделе Песков называл классическим примером фейк-ньюс информацию украинских СМИ о якобы состоявшейся в Омане встрече Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского. Отвечая на вопрос, с чем может быть связано распространение таких сведений, представитель Кремля предположил, что авторы подобных публикаций "или преследуют какие-то провокационные цели, или это жажда наживы".