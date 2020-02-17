Песков: идею о совместном патрулировании границы нужно обсуждать с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Инициатива о патрулировании границы с РФ в Донбассе должна обсуждаться с ДНР и ЛНР, но Киев по-прежнему не проявляет готовности к диалогу. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на продвижение идеи патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской республик на период подготовки местных выборов в регионе.

"Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик", - отметил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что "чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать". "Насколько мы понимаем первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.