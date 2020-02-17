Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать Сирию в борьбе с террористами

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия продолжает оказывать поддержку вооруженным силам Сирии в борьбе с террористами, которые активизировали свою деятельность из Идлиба. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, который в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом осудил поддержку Россией правительства Сирии.

"Российские вооруженные силы, российские советники продолжают поддерживать вооруженные силы Сирии в борьбе с террористами. Мы по-прежнему сожалеем, что эти террористы активизировали свою деятельность из Идлиба", - сказал представитель Кремля.

Трамп 15 февраля в телефонном разговоре с Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии. Так, в распространенном сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира говорится, что "президент Трамп выразил желание, чтобы Россия прекратила поддерживать преступления режима [президента Сирии Башара] Асада и выступила за политическое разрешение конфликта".

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции.