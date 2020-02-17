Лавров: Россия готова договариваться с Францией по мораторию на размещение РСМД

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. РФ готова договариваться с Францией по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, в выступлении Макрона на Мюнхенской конференции прозвучали прагматизм и настрой на диалог с РФ. "Со стороны Франции предложения есть, Франция проявляет настоящую политическую прозорливость, геополитическую, прагматизм и настрой на диалог. Это прозвучало при всех оговорках, которые президент Макрон сделал относительно своего отношения к санкциям, к России как таковой. Он призвал принять реальность: Россия существует, Россия влияет на многие процессы, которые происходят в мире. Тем более что Россия существует прямо бок о бок с Европой", - сказал Лавров.

По его словам, Париж выдвигает конкретные предложения по началу диалога по стратегической стабильности с участием Москвы. "Вы упомянули его [президента Франции Эмманюэля Макрона] конкретные предложения начать диалог по вопросам архитектуры безопасности с Россией. Да, есть конкретные предложения", - сказал он.

Лавров считает, что обсуждение моратория требует проведения многосторонних консультаций с участием США. "Мы с французами, конечно, будем на эти темы говорить, но для того, чтобы договариваться о конкретных решениях, нужны многосторонние переговоры, многосторонние консультации с участием США, которые, разрушив договор [о РСМД], сейчас активно создают предпосылки для развертывания этих некогда запрещенных вооружений и в Европе, и в Азии, чего они не скрывают", - сказал он.