Лавров: Россия не видит прогресса в выполнении решений "нормандской четверки"

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Россия пока не наблюдает прогресса в выполнении решений нормандского саммита в Париже. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем. Разведение сил и средств тормозится Киевом", - сказал он.

По его словам, утверждения Киева по проведению нормандского саммита в апреле - не более чем пожелания Киева. "Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того", - заявил Лавров.

Он отметил, что проведению нового саммита в нормандском формате должно предшествовать формирование новой повестки по итогам выполнения решений "четверки". "Прежде чем созвать саммит, необходимо не только выполнить то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах. К этому стоит приступить, когда завершится процесс реализации того, что было достигнуто раньше", - сказал дипломат.