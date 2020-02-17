Вице-премьер правительства Пермского края и ее заместитель ушли в отставку

ПЕРМЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя и руководитель Аппарата правительства Пермского края Елена Лопаева ушла в отставку, также заявление об увольнении написал ее заместитель Назим Султанов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

"Руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и ее заместитель Назим Султанов покинули занимаемые должности. Они написали заявления по собственному желанию с 17 и 14 февраля соответственно", - сказали в пресс-службе.

Это первые кадровые изменения в региональном правительстве после назначения врио главы региона Дмитрия Махонина, который занял этот пост после назначения бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова министром экономического развития РФ. По уставу края, после отставки руководителя региона правительство не уходит в отставку, кадровые решения принимает врио губернатора.

Назим Султанов в апреле 2018 года был назначен на должность замруководителя администрации губернатора, ранее он работал замглавы Росаккредитации. Елена Лопаева работала в правительстве Пермского края с 2017 года, куда перешла с должности заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, который возглавлял Решетников, ставший в 2017 году губернатором Пермского края и председателем правительства регионального кабмина.

6 февраля президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина, занимавшего ранее должность начальника управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы, временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Он будет занимать пост врио главы региона до вступления в должность нового избранного руководителя. Выборы в крае должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года. Махонин также стал и.о. председателя правительства Пермского края.