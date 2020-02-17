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В Конституционном суде прокомментировали мнение судьи о правопреемнике СССР

В суде отметили, что судья, который не согласен с решением КС, вправе изложить свое особое мнение, однако оно не имеет юридической силы
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский
© Алексей Никольский/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Особые мнения судей, которые они имеют право выразить к постановлению Конституционного суда (КС) РФ после его провозглашения или принятия при рассмотрении дел без проведения открытых слушаний, не имеют юридической силы. Об этом ТАСС сообщили в суде в ответ на просьбу дать разъяснения к мнению судьи Константина Арановского, где он рассуждает о правопреемственности России в отношении СССР.

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"Мнение судьи не имеет юридической силы", - сказали в суде. В суде отметили, что мнение судьи регламентируется параграфом 59 Регламента КС РФ, а также статьей 76 федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации".

В статье 76 названного закона отмечается, что судья, который не согласен с решением КС РФ, вправе изложить свое особое мнение. Оно приобщается к постановлению и публикуется в официальном издании инстанции - "Вестнике Конституционного суда Российской Федерации".

В параграфе 59 регламента суда отмечается, что несогласный судья обязан предоставить свой комментарий к постановлению в течение 14 дней с момента его провозглашения. Кроме того, согласно положению параграфа, в мнении судьи "не должны высказываться суждения и оценки, не относящиеся непосредственно к вопросу о конституционности или неконституционности рассматривавшихся положений нормативного правового акта либо их конституционно-правовому истолкованию".

Комментарий судьи Арановского

Ранее в Конституционный суд обратились три гражданина, которые являются детьми жертв политических репрессий, выселенных из Москвы в 1930-1940-е годы на спецпоселения. Дети родились уже в местах высылки и теперь они собирались вернуться в столицу и получить жилье по очереди, однако получили отказ от властей Москвы по формальным признакам - например, таким, что истцы не проживали в Москве последние 10 лет.

В декабре прошлого года Конституционный суд постановил, что власти регионов России обязаны поставить на учет для обеспечения жильем реабилитированных жертв политических репрессий и приравненных к ним лиц, например, их детей, без учета особенностей и ограничений местного законодательства. Также федеральные и региональные власти обязаны изменить законы, чтобы создать четкий механизм обеспечения таких граждан жильем по прежнему месту проживания и убрать противоречия с Конституцией РФ.

К данному постановлению судья КС Арановский опубликовал особое мнение, в котором указал, что в целом он согласен с позицией суда по рассматриваемому вопросу, однако отметил, что в уточнении нуждается формулировка постановления, где указывается, что Российская Федерация является "правопреемником СССР - государства, с деятельностью которого связано причинение вреда, по своему характеру представляющего собой вред, реально неисчисляемый и невосполнимый".

В комментарии Арановский указывает, что для восстановления справедливости России совершенно необязательно считаться правопреемницей СССР и быть на стороне "причинителя вреда". "Чтобы следовать статье 53 Конституции Российской Федерации и возмещать вред, причиненный незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, государству не обязательно каждый раз быть на стороне причинителя вреда [СССР]. Это тем более не обязательно, если жертвы пострадали от власти, пусть и предшествующей, но вовсе не родственной правовому демократическому государству", - говорится в комментарии.

При этом Арановский отмечает, что "даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма". "Конституционный статус государства, непричастного тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве, позволяет восстанавливать справедливость бессрочно, безотносительно к давности, которая ограждала бы виновную сторону", - отмечает судья.

Арановский также анализирует пункты 10-15 Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года и преамбулу Основного закона РФ и отмечает, что Россия после распада СССР учреждена не как продолжатель Советского Союза, а для реконструкции суверенной государственности. "Российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него, чтобы впредь в самих основах пресечь амбициозное насильственное беззаконие с попранием свободы и достоинства людей", - отмечает судья.

Правопреемственность России

Согласно информации на сайте Министерства юстиции РФ, Россия после распада СССР является продолжателем Советского Союза, в частности, по вопросам действия различных международных договоров, которые были подписаны в советское время. При этом отмечается, что "по ряду параметров Российская Федерация нетождественна Советскому Союзу, но именно на ней лежит бремя континуитета, под которым понимается продолжение Россией осуществления предусмотренных в международных договорах прав и обязательств СССР".

Кроме того, как указывается на сайте Минюста, современная Россия образована путем переименования из Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которая ранее входила в состав СССР. Поэтому не требуется никаких специальных документов о том, что РСФСР и Россия являются одним и тем же субъектом правоотношений.

"Таким образом, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) и Российская Федерация являются одним и тем же субъектом правоотношений, в связи с чем каких-либо договоров (в том числе "подтверждающих передачу собственности" или "о передаче полномочий") между РСФСР с одной стороны и Российской Федерацией с другой стороны существовать не может", - отмечается на сайте Минюста.

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